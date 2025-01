Rio tem alta de 36% no total de tiroteios nos primeiros 15 dias do ano

Ao menos 135 tiroteios ocorreram na região metropolitana do Rio de Janeiro nos primeiros 15 dias de 2025. O número de registros representa aumento de 36% na comparação com a primeira quinzena de 2024, com 99 tiroteios, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado.

O total de mortos e feridos também teve crescimento, com aumentos de 36% e de 106%, respectivamente. Dos 70 baleados em 2025, 35 morreram e 35 ficaram feridos. Em 2024, nos primeiros 15 dias do ano, dos 43 baleados no Grande Rio, 26 morreram e 17 ficaram feridos.

Dos 135 tiroteios da primeira quinzena do ano, 47 ocorreram durante ações ou operações policiais, deixando oito pessoas mortas e 24 feridas. Outros 15 registros ocorreram em meio a disputas entre grupos armados, resultando em quatro pessoas mortas e três feridas.

Vítimas

Entre os 70 baleados mapeados na primeira quinzena, três eram agentes de segurança, dos quais dois morreram e um ficou ferido. Houve ainda oito pessoas atingidas por balas perdidas: duas morreram e seis ficaram feridas.

A zona norte do Rio concentrou 43% dos tiroteios mapeados nesta primeira quinzena do ano. Dos 58 tiroteios ocorridos na zona norte, 15,5% deles (9) ocorreram em Vila Isabel, onde fica o Morro dos Macacos, que, desde o ano passado, tem sido palco de intensos confrontos entre grupos armados que disputam o controle territorial. O bairro encabeça a lista entre os mais afetados pela violência armada nestes primeiros 15 dias de 2025.