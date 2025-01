Em decisão da diretoria da ACISA, foi definida a prorrogação da campanha Natal Encantado, de 18/01 a 31/01, com o intuito de fomentar as vendas no mês de janeiro, tradicionalmente mais fraco. O sorteio está programado para o dia 04/02.

Caso precisem de mais blocos de cupons, basta solicitar.

"Contamos com a participação de todos para o sucesso desta iniciativa", de acordo com o presidente da ACISA, Antônio Ganacini.