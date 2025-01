Posse de 2,3 mil novos diretores marca avanços na gestão escolar no Rio Grande do Sul

O Auditório Araújo Vianna, famoso na capital gaúcha por ser o cenário de grandes atrações musicais, recebeu um público diferente nesta quinta-feira (16/1), com os olhares da plateia voltados para celebrar um marco na história da educação gaúcha: a posse dos novos diretores de escolas da Rede Estadual. A cerimônia simbolizou a conclusão de um inovador processo de seleção, pois os gestores eleitos passaram, pela primeira vez, por etapas de avaliação e capacitação para assumir o cargo.

Com a participação de 2,3 mil diretores eleitos, o ato reforçou o compromisso com a excelência na liderança escolar. “Esse evento simboliza a união entre governo, gestores escolares e comunidades, reafirmando um pacto coletivo pela educação de qualidade no Rio Grande do Sul. Seguiremos atuando para valorizar cada vez mais os gestores como protagonistas de uma política educacional transformadora, que prepare nossa juventude para os desafios do futuro", afirmou o governador Eduardo Leite.

Leite disse que o Estado seguirá atuando para valorizar os gestores como protagonistas de políticas educacionais transformadoras -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Ao lado da secretária da Educação, Raquel Teixeira, o governador apresentou as metas da educação para os próximos anos. Em seguida, realizaram um ato simbólico de posse dos 2,3 mil novos diretores, representados por um profissional eleito de cada uma das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Antes da solenidade, ao longo de toda manhã, os diretores também participaram de uma jornada formativa sobre diversos temas do universo educativo.

Em seu pronunciamento no evento, Leite também destacou realizações dos dois ciclos de governo até agora, que impactam positivamente estudantes, professores e a infraestrutura escolar, como o pagamento do piso nacional de professores, a nomeação de 1.542 novos docentes após uma década sem concursos, a retomada de promoções para mais de 23 mil professores e a ampliação do programa Professor do Amanhã, que promove por meio da concessão de bolsas a formação de educadores nas áreas mais demandadas.

“O serviço público é mais do que uma vaga de emprego, é uma missão de vida, é servir à sociedade. Isso é de um enorme valor. Escolher o serviço público na educação é ainda mais nobre, porque tem íntima relação com a construção de um futuro. Cada um de vocês passou por uma eleição dentro da comunidade escolar e tem, portanto, uma responsabilidade, uma missão comum de melhorar a qualidade da educação”, reforçou Leite.

O governador lembrou ainda da expansão do Programa Todo Jovem na Escola, a implementação do Alfabetiza Tchê, a inédita entrega de uniformes escolares para todos os estudantes e a ampliação de escolas de tempo integral. Na melhoria da infraestrutura, mais de R$ 240 milhões foram investidos em reformas e obras, incluindo 360 escolas concluídas e outras 163 em andamento. “Com metas ambiciosas e uma gestão democrática consolidada, o Estado busca construir um legado educacional sólido para as próximas gerações”, ressaltou Leite.

"Precisamos de conhecimento para construir uma escola que nos orgulhe e atenda às demandas do século XXI", disse Raquel -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Raquel Teixeira enfatizou a relevância de comemorar a posse das novas lideranças escolares, ressaltando o potencial da educação e as expectativas para a gestão que se inicia. “A escola, historicamente, é o espaço onde se transformam vidas. Nosso sonho é que cada jovem possa voar alto, fazendo escolhas qualificadas ao longo da vida, e isso passa pela aprendizagem que a escola proporciona. Precisamos de conhecimento para construir uma escola que nos orgulhe e atenda às demandas do século XXI.”

Palestras, músicas e debates marcaram a programação

O evento foi conduzido por dois estudantes de escolas públicas, que representaram o protagonismo juvenil da Rede Estadual. Maria Eduarda Barbosa, aluna do Instituto Estadual de Educação Doutor Bulcão, em Lavras, e Alexandre Barth, do Instituto Estadual de Educação Júlia Billiart, em Chapada, foram os mestres da cerimônia, chamando os palestrantes ao palco.

Pela manhã, ocorreu o painel "Gestão da Educação Pública", que trouxe questões relacionadas aos desafios e perspectivas para as escolas públicas. Além da participação de Raquel Teixeira, estiveram presentes o economista e superintendente-executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques; a diretora da Escola Estadual São Pio X, referência em qualidade educacional, Ilda Coleraus; e o pedagogo da Universidade Federal de Ouro Preto, Adilson Santos.

Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, foi o palco do evento de posse dos novos diretores da Rede Estadual -Foto: Maurício Tonetto/Secom

À tarde, foi realizado um painel sobre "Proteção às Trajetórias Escolares" para discutir estratégias para combater a evasão escolar e promover a inclusão de todos os estudantes. Participaram a secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski; a diretora da Escola Visconde de Mauá, de Butiá, Monica Pivato; a professora do Instituto de Ensino e Pesquisa, Laura Machado; a diretora do Ministério da Educação e mestra em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, Anita Gea Martinez Stefani; e a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gládis Kaercher.

Encontro de reflexão e celebração

Para enriquecer os debates sobre o papel estratégico dos diretores escolares, um dos pontos altos do evento foi a palestra do historiador e professor Leandro Karnal. Escolhido por meio de uma votação on-line, promovida nas redes sociais da Secretaria da Educação (Seduc) para saber qual era o palestrante de interesse da comunidade escolar, Karnal compartilhou sua trajetória de vida.

Nascido em São Leopoldo, ele também foi aluno da Rede Estadual. “Sou muito grato aos ensinamentos dos professores que me acompanharam na Rede Estadual. Meu primeiro emprego na vida foi em uma escola estadual, em Dois Irmãos. Além de ser professor há 41 anos, também fui diretor e coordenador. E é por isso que sinto tanta facilidade em conversar com vocês. Eu vim da frente de batalha”, disse.

Além disso, Karnal destacou uma série de questões, desde o uso da tecnologia em sala de aula, que deve ser visto como uma ferramenta, até a importância da diversidade, chamando a atenção para a figura do diretor. “Dirigir uma escola é muito mais do que liderar; é coordenar uma comunidade educativa. Se não assumirmos o desafio de repensar a escola para um mundo dinâmico, com inteligência artificial e tecnologias emergentes, essa tarefa será feita por burocratas que não conhecem a realidade escolar.”

Modelo de seleção inovador

Implementado entre outubro e dezembro de 2024, o novo modelo seletivo foi composto por cinco etapas: curso gratuito de 60 horas, prova de conhecimentos, formalização da candidatura, eleição direta nas escolas (por aplicativo) e homologação das chapas vencedoras. Mais de 9 mil candidatos participaram do processo, estabelecido pela Lei de Gestão Democrática das Escolas (nº 16.088/2024). Os eleitos assumem mandatos de três anos, com possibilidade de reeleição condicionada a novos critérios e qualificações.