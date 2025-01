Zoológico de Sapucaia do Sul conclui leilão com 100 animais adquiridos por 28 diferentes compradores

O leilão eletrônico de animais provenientes do Zoológico de Sapucaia do Sul foi concluído nesta quinta-feira (16/1). Ao todo, 100 animais foram arrematados (78 cisnes, 20 pavões e 2 jegues), adquiridos por 28 diferentes compradores, o que somou o montante de R$ 137.875,19.

Solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), o certame foi organizado pela subsecretaria da Administração Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Os recursos arrecadados com o leilão dos animais serão destinados ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema). O Conselho Gestor do Fema será responsável por definir a aplicação dos valores. Restaram 78 animais sem interessados no certame: 72 cisnes, 4 jegues e 2 pôneis. Após a finalização do processo, a Sema irá avaliar de que forma se dará a realocação dos animais.

Os arrematantes serão responsáveis pela emissão da Guia de Transporte Animal (GTA) e por garantir a continuidade dos cuidados com a saúde e bem-estar dos animais, conforme a legislação vigente. O descumprimento das normas relacionadas à saúde e aos direitos dos animais poderá resultar em sanções penais, civis e administrativas.