Aposta de Indaiatuba (SP) acerta Mega-Sena e ganha R$ 37,3 milhões

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (18), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 63 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 46.245,21 cada uma. Outras 4.876 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 853,58.

As dezenas sorteadas foram 04 - 17 - 19 - 20 - 40 - 48.

