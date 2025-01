Educação gaúcha conquista primeiro lugar nas maiores notas da redação do Enem 2024 entre Estados da região Sul

A educação gaúcha teve destaque no Enem de 2024. O Rio Grande do Sul é líder absoluto na região Sul do Brasil no quesito de redações com nota de excelência na rede pública. Foram 195 redações de alto nível, mais do que o dobro do Paraná (97 redações) e do que o triplo de Santa Catarina (58). No ranking nacional, o Estado ficou em 10º lugar nesse quesito.

Quando consideradas as redes Pública e Privada, o Rio Grande do Sul também manteve a primeira posição entre os Estados do Sul, com 1.392 redações acima de 950 pontos. Paraná teve 946 e Santa Catarina, 623. Neste quesito, o Estado garantiu o 8º lugar no ranking nacional.



Ranking - Notas de 950 a 1000

Rede Pública

1. RS - 195 redações

2. PR - 97 redações

3. SC - 58 redações



Redes Pública e Privada

1. RS - 1392 redações

2. PR - 946 redações

3. SC - 623 redações



Estudantes da Rede Estadual comemoram os resultados



As notas não se reduzem aos números, mas também refletem o esforço individual de cada estudante que buscou ao máximo desenvolver um texto de qualidade. Maria Eduarda Lopes, de 17 anos, da Escola Estadual Castelo Branco, em Salto do Jacuí, alcançou 940 pontos em sua primeira tentativa no Enem. Para ela, a disciplina de redação no currículo escolar foi fundamental. “Minha professora sempre esteve presente, apontando onde eu poderia melhorar. Entender as competências exigidas pela banca fez toda a diferença”, contou.

Já os namorados Cauan Bandeira e Rafaela Nunes, ambos da Escola Estadual Demétrio Ribeiro, em Alegrete, tiraram 960 na redação. Para isso, tiveram que criar uma rotina de estudos, em que um ajudava e incentivava o outro. “A gente separava pelo menos um dia por semana para treinar redações e buscava repertórios em filmes, séries e livros”, revelou Rafaela.

Cauan, por sua vez, reforça que, com estratégia e paciência, todos os estudantes podem se destacar na redação. “É possível tirar uma excelente nota com esforço e compreendendo a estrutura do texto dissertativo”, comentou.



Ronilson Santos, aluno da Escola Estadual Dom Feliciano, também se destacou com 920 pontos. Apaixonado por leitura, ele atribui parte do sucesso ao livro “O Avesso da Pele”, de Jeferson Tenório, que o ajudou a refletir sobre temas como racismo e cultura afro-brasileira. “Minha professora sempre me incentivou a ir além e sair da zona de conforto”, destacou.