Secretária de Serviços Urbanos realiza visita técnica à CIGRES para discutir soluções sobre gerenciamento de resíduos

Na tarde de quarta-feira, 15, a Secretária de Serviços Urbanos, Cristie Becker, acompanhada do Assessor de Imprensa, Valdir de Jesus, realizou uma visita técnica à Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (CIGRES). O objetivo do encontro foi discutir soluções para os problemas relacionados ao lixo no município, visando uma cidade mais limpa e organizada.

Durante a visita, a secretária e o coordenador da CIGRES analisaram dados sobre o gerenciamento de resíduos e debateram estratégias para enfrentar os desafios atuais. A troca de informações foi essencial para identificar os principais problemas e propor melhorias no sistema de coleta e descarte de lixo.

Cristie Becker anunciou que, nos próximos dias, serão implementadas mudanças e adaptações nas práticas de coleta seletiva do município. “Pedimos à comunidade que organize suas lixeiras e esteja atenta aos dias e horários para o descarte do lixo. A colaboração de todos é fundamental para alcançarmos um ambiente mais limpo”, destacou a secretária.

A Secretaria de Serviços Urbanos reforça seu compromisso em trabalhar pelo bem-estar da população e convida os moradores de Miraguaí a se engajarem nessa causa. Juntos, podemos fazer a diferença!

Com informações Rádio Líder/ Divulgação