IMA orienta banhistas e informa que não haverá emissão do Relatório de Balneabilidade nesta sexta-feira

Em função das recentes chuvas que atingiram diversos pontos do litoral catarinense, com precipitações superiores a 250 mm em algumas localidades, e os consequentes danos materiais em balneários, rodovias, desmoronamentos de barreiras e movimentação hídrica que carreou detritos ao mar, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), informa sobre a impossibilidade de emissão do relatório de balneabilidade previsto para esta sexta-feira, 17.

Diante deste cenário, o IMA recomenda aos banhistas que tenham cautela ao utilizar as águas balneárias, especialmente em locais próximos a deságues, braços de rios, valas e tubulações. “Além da análise da qualidade sanitária das águas, é essencial observar a segurança do local, respeitando as sinalizações, placas, bandeiras e até mesmo avisos sonoros”, reforça o gerente de Laboratório e Medições Ambientais do IMA, Marlon Daniel da Silva.

Adicionalmente, o IMA ressalta a importância de evitar o contato com águas de enchentes, pois estas podem transportar diversos contaminantes, representando risco à saúde, incluindo a possibilidade de transmissão de doenças como a leptospirose.

“Com as ações coordenadas pelos órgãos governamentais previstas para a próxima semana, acreditamos na resposta bastante positiva com relação ao uso dos nossos municípios e balneários. Nesse momento, é fundamental que todos mantenham a calma, cautela e cuidados com a higiene pessoal, alimentação e hidratação”, recomenda Marlon.

Os dados mais recentes de balneabilidade foram divulgados no relatório nº 22 nesta quinta-feira, 16, e todas as informações, comparativos e considerações técnicas podem ser conferidos na íntegra neste link:

https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/relatorio/downloadPDF/2025-01-16

Coletas de balneabilidade ficarão suspensas na próxima semana

Devido à enxurrada no litoral, o serviço de coleta de balneabilidade nos pontos monitorados também ficará suspenso na próxima semana entre os dias 20 e 24 de janeiro.

O trabalho é executado, regularmente, pelo Corpo de Bombeiros Militar, que possui uma parceria com o IMA, mas em virtude da necessidade emergencial do efetivo estar direcionado a prestar auxílio à população atingida pelas fortes chuvas, o roteiro de coletas não poderá será realizado.

O serviço voltará à normalidade na segunda-feira, 27, assim como, a emissão e a divulgação dos relatórios atualizados pelo Instituto.

Atenção aos banhistas

A orientação para os usuários é que sempre evitem o banho de mar por até 24/48 horas após a ocorrência de fortes chuvas, principalmente, nas proximidades da desembocadura de rios e tubulações, pois grandes precipitações pluviométricas podem potencializar a impropriedade.

Nas chuvas, além da elevação do lençol freático, ocorre a lavação das ruas, bem como, das galerias e/ou valas ditas pluviais, que acabam chegando aos balneários e podem afetar diretamente a balneabilidade.

No site https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/ as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar os últimos relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.