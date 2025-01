Diretores eleitos das escolas estaduais da 21ª CRE tomam posse

Nesta quarta-feira, 17, foi realizada oficialmente a posse dos 63 diretores das escolas vinculadas à 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) para o mandato 2025-2027. O evento destacou momentos de aprendizado, inspiração e reafirmação do compromisso com a qualidade educacional.

Na quarta-feira, 16, os diretores participaram de uma imersão na Unisinos, com foco na importância do papel do gestor escolar. Durante a atividade, foram abordados temas estratégicos como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e desafios contemporâneos da gestão escolar.

A cerimônia de posse contou com uma palestra inspiradora ministrada pelo professor e escritor Leandro Karnal. Além disso, painéis temáticos enriqueceram o evento, com a presença da secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, e da secretária adjunta, Stefanie Skereski.

O encerramento do evento foi marcado pela oficialização da posse, conduzida pelo governador Eduardo Leite, que esteve presente para reafirmar o compromisso do governo com a promoção de uma educação pública de excelência.

Com os novos diretores, a 21ª CRE dá um importante passo rumo ao fortalecimento da gestão escolar e ao aprimoramento dos indicadores educacionais.

Fonte: 21ª CRE