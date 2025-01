Quinto boletim de Balneabilidade divulgado pela Fepam apresenta 84 pontos próprios para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (17/1), o quinto boletim do projeto Balneabilidade 2024-2025. O resultado atual indica que dos 93 pontos analisados no Estado, 84 estão próprios para banho e nove estão impróprios para receber banhistas.

Pontos que estão impróprios para banho nesta semana

Município Balneário/Praia 1 - Barra do Ribeiro Praia Recanto das Mulatas - Lago Guaíba 2 - Pelotas Santo Antônio - Rua São José do Norte 3 - Pelotas Valverde - Av. Sen. Joaquim Assumpção 4 - Pelotas Valverde - Trapiche 5 - Pelotas Santo Antônio - Av. Rio Grande do Sul 6 - Santa Maria Balneário Passo do Verde - Rio Vacacaí 7 - São Jeronimo Praia do Encontro - Rio Jacuí 8 - São Lourenco do Sul Praia das Ondinas 9 - Tapes Balneário Rebelo

Conforme o boletim atual, os balneários de Santa Maria e de Tapes aparecem pela primeira vez nesta temporada com o resultado impróprio para banho. Em Tapes, o resultado de cianobactérias foi de 161.070 células/ml, ou seja, um valor três vezes maior que o valor limite (50.000 células/ml), conforme Conama 357/2005.

Analisando os cinco primeiros boletins do projeto Balneabilidade 2024-2025, pode-se constatar que três pontos figuram na lista de impróprios em todos os documentos: Valverde – Trapiche (Pelotas), Praia das Ondinas (São Lourenço do Sul) e Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba (Barra do Ribeiro). Em decorrência disso, está previsto um cronograma de ações do Departamento de Fiscalização da Fepam, nas próximas semanas, para verificar as possíveis causas e para garantir que não haja descarte irregular de dejetos nos pontos de diferentes praias e balneários.

Esse resultado é baseado nas análises das últimas cinco semanas de coletas. Essa já é a nona semana de verificação do projeto Balneabilidade 2024-2025 – as primeiras coletas foram realizadas em 17 de novembro de 2024. Os boletins seguirão sendo publicados todas as sextas-feiras, no site e redes sociais da Fepam, até a última semana de fevereiro.

Como é feita a classificação

Para a classificação das águas como própria ou imprópria, utilizam-se parâmetros de Escherichia coli (E.coli), observando os critérios definidos pelas resoluções Conama nº 274/2000 e nº 357/2005. Nos balneários de Pelotas, Tapes e na Lagoa do Peixoto, em Osório, também são consideradas as cianobactérias.

O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.

O Departamento de Fiscalização da Fepam realiza ações, ao longo do veraneio, para garantir que não haja descarte irregular de dejetos nos pontos de diferentes praias e balneários.

Quem realiza as análises

No Litoral Norte, entre Palmares do Sul (Quintão) e Torres, são 34 pontos de água salgada monitorados. As coletas de amostras na região são feitas semanalmente pela Gerência Regional do Litoral Norte Sema-Fepam (Gerlit), que envia o material para análise microbiológica pela Divisão de Laboratórios (Dilab), em Porto Alegre.

O monitoramento dos demais pontos contemplados pelo programa, que inclui águas internas (lagoas) e outras regiões, como Litoral Médio e Sul, é realizado com apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

Projeto Balneabilidade 2024-2025

Nesta edição, o projeto Balneabilidade vai realizar 15 análises, ao longo de 15 semanas consecutivas, que irão compor os boletins com resultado semanal da balneabilidade de praias e balneários do Estado, sempre levando em consideração as cinco análises mais recentes.

A divulgação dos boletins será feita às sextas-feiras, até o último fim de semana de fevereiro. Os dados atualizados estarão disponíveis no site e mídias sociais da Fepam e no web aplicativo Balneabilidade . Os avisos de local próprio ou impróprio estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta de água.

Recomendações aos banhistas

Entrar na água apenas em local com condição própria para o banho.

Evitar tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em períodos de cheia dos rios ou em canais pluviais, saídas de córregos ou rios que afluem nas praias, pois as águas podem estar contaminadas por esgotos domésticos.

Não tomar banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde.

Atenção especial com crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade.