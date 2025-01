Chuvas em SC: Agricultura mobiliza equipes da Epagri, Cidasc e Ceasa para atender produtores

As equipes da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) e das Centrais de Abastecimento de Santa Catarina (Ceasa/SC) estão atentas e mobilizadas para atender os agricultores e fazer levantamento das perdas registradas em decorrência das fortes chuvas registradas no litoral catarinense nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17).

