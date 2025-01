No feriado do padroeiro, Rio terá calor de 41°C pelo 3º dia seguido

No feriado do padroeiro da cidade, São Sebastião, o Rio de Janeiro deve experimentar nesta segunda-feira (20) o terceiro dia seguido com temperatura de 41° Celsius (C).

A previsão, de acordo com o Alerta Rio, sistema de meteorologia da prefeitura da cidade, é que a temperatura deve alcançar os 41°C nas zonas norte e oeste da cidade.

Na Barra da Tijuca, região de praias, a temperatura fica em 40°C e, na zona sul, cuja orla tem praias como Flamengo, Urca, Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon e São Conrado, 39°C.

O Alerta Rio prevê dia de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas e rápidas entre o final da tarde e o início da noite. Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos no período da tarde.

Calor

Desde a sexta-feira (17) a cidade se encontra no nível 3 de calor (NC3), em uma escala que vai até 5. O NC3 é caracterizado quando há registro de índices de calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

No sábado (18), o bairro de Irajá, na zona norte, registrou 41,5°C, a temperatura mais quente do ano. Foi também a primeira vez que 2025 experimentou termômetros acima de 40°C na cidade.

Já no domingo (19) houve um recuo para 41°C. A sensação termina, um índice que leva em consideração a temperatura do ar, ventos e umidade, e representa o calor que a pessoa realmente sente, chegou a 48,9°C no domingo.

De acordo com o Alerta Rio, a terça-feira (21) deve ter temperatura ainda mais alta, com os termômetros batendo 42°C.

Recomendações

A prefeitura recomenda medidas para se manter a saúde no calor, entre elas:

- Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

- Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

- Utilize roupas leves e frescas;

- Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

- A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

- Proteja as crianças com chapéu de abas;

- Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.

Padroeiro

O feriado em homenagem ao padroeiro da cidade começou com a tradicional Corrida de São Sebastião, nas ruas do Aterro do Flamengo, na zona sul, por volta das 7h.

Às 9h, o cardeal e arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, celebrou uma missa no Santuário Basílica de São Sebastião, também conhecido como Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, na zona norte. Na construção histórica ficam relíquias da cidade como a imagem do padroeiro, a pedra fundamental e os restos mortais do fundador da cidade, Estácio de Sá.

Às 16h, uma procissão sai do santuário rumo à Catedral Metropolitana, uma caminhada de pouco mais de 4 quilômetros. Após a chegada da procissão, prevista para 18h, haverá o Auto de São Sebastião, em frente à catedral. Em seguida, Dom Orani celebrará a missa solene de São Sebastião.

De acordo com a tradição da Igreja Católica, São Sebastião viveu em Milão, na Itália, no século 3. Foi um soldado romano e, ao mesmo tempo, fervoroso cristão. Foi perseguido pela sua fé. Uma das punições foi receber flechadas. A imagem do santo o mostra ferido por flechas. Ele foi socorrido por uma mulher e sobreviveu.