Ação de coleta de lixos eletrônicos e vidros em Miraguaí

Com informações Rádio Líder/Divulgação

Lembre-se de que o lixo eletrônico pode ser perigoso tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente, caso não seja descartado de maneira correta. A participação de todos é fundamental para garantir a preservação do meio ambiente e o bem-estar da comunidade.

A Prefeitura solicita que a população realize o descarte de lixos eletrônicos e vidros dentro do horário de funcionamento, das 07:00 às 17:00 horas.

