Novo implemento reforça agricultura local em Derrubadas

A Prefeitura de Derrubadas realizou a aquisição de um importante equipamento agrícola, que vai integrar a estrutura de maquinários destinados a melhorar os serviços no meio rural. Com recursos provenientes da Consulta Popular 2024 e uma contrapartida municipal, foi comprada uma semeadora e adubadora de arrasto com 6 linhas, ideal para o cultivo de culturas de verão, como soja, milho e sorgo.

O investimento total foi de R$ 88.999,99, sendo R$ 50.441,61 oriundos do repasse estadual por meio da Consulta Popular e R$ 38.558,38 da contrapartida municipal. O convênio foi firmado entre o município e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), destacando o compromisso com o fortalecimento da agricultura local.

Rodrigo Vendrusculo, responsável pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, destacou que a nova aquisição tem como objetivo ampliar e modernizar o suporte aos produtores rurais, proporcionando uma ferramenta mais eficiente para aumentar a produtividade e fomentar o desenvolvimento sustentável no campo.