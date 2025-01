Prefeito e autoridades participam de encontro com assessores de deputados e garantem emendas parlamentares para o município

Na manhã desta segunda-feira, 20, o prefeito Valcier Balestrin, a vice-prefeita Patrícia Mantelli, os vereadores Beco e Ângela, além de lideranças locais, secretariado e o ex-prefeito Rodrigo Locatelli Tisott, participaram de um encontro com os assessores dos deputados Marcon, da bancada federal, e Adão Preto, da bancada estadual.

Durante o encontro, foi anunciada a destinação de emendas parlamentares para o município: R$ 250.000,00 do deputado Marcon e R$ 100.000,00 do deputado Adão Preto. Na ocasião, foram discutidas as demandas emergenciais do município, com um agradecimento aos deputados, que constantemente direcionam recursos para os pequenos municípios.

O prefeito Valcier Balestrin e os demais presentes reforçaram seu compromisso de trabalho conjunto com os deputados e com os munícipes, agradecendo a parceria e o apoio contínuo desses representantes.