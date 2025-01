Veranistas de Cidreira realizaram atividades esportivas e recreativas dentro da Operação Verão Total

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) continua com sua programação especial dentro da Operação Verão Total 2024/2025, realizada pelo governo do Estado. Com a van do projeto Esporte e Lazer em Movimento, a secretaria está promovendo atividades esportivas e recreativas para a comunidade no litoral gaúcho. No próximo fim de semana, a ação será em Xangri-lá.

Neste fim de semana, o destino foi a praia de Cidreira, onde a equipe da SEL ofereceu programação de sexta-feira (17) até domingo (19), no Calçadão Kanitã. Centenas de crianças, adolescentes e adultos usufruíram da estrutura montada à beira-mar, além das aulas oferecidas pelo Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região (CREF2-RS).

Em Cidreira, o prefeito Gilberto da Costa Silva e o secretário de turismo e desporto Fabio Santos prestigiaram a ação da SEL e receberam a camiseta da Operação Verão das mãos do assessor do gabinete da SEL, Sandro Borowski.

Ações



A estrutura da van do programa Esporte e Lazer em Movimento leva entretenimento com uma série de equipamentos e brinquedos. Em funcionamento desde 2021, já passou por mais de 230 municípios, beneficiando um número superior a 30 mil pessoas, sempre de forma gratuita.

A iniciativa durante o verão tem o apoio das prefeituras e a parceria do CREF2-RS. O objetivo é aumentar a qualidade de vida, prevenindo doenças e promovendo a integração social.

No Instagram @esporte_rs , a programação de cada local será atualizada semanalmente.