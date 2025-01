Sicoob Creditapiranga divulga ganhadores da Promoção Capital da Sorte

O Sicoob Creditapiranga divulgou nesta segunda-feira, 20, os contemplados dos prêmios da promoção Capital da Sorte. No total, foram sorteadas quatro motocicletas, 11 Iphones e uma Fiat Strada 0 km na Promoção Capital da Sorte.

A promoção teve início em 1 de setembro e o primeiro sorteio de duas motocicletas ocorreu ainda no dia 30 de outubro, no mês de aniversário de 92 anos da cooperativa. Josemir Furtado, cooperado da agência de São João do Oeste/SC, foi contemplado com uma motocicleta Honda NXR 160 Bros 0 km e Valdomiro Pedro Konrad, cooperado da agência de Itapiranga, ganhou uma Yamaha Crosser S ABS 0 km.

No segundo sorteio, realizado pela Loteria Federal em 11 de janeiro de 2025, os contemplados foram: 01 Fiat Strada 0 km – Irene Luiza Kirchhok (Agência 04 – Santa Teresa, Itapiranga/SC); 01 motocicleta Honda NXR 160 Bros 0 km – Laticínios Itapiranga LTDA (Agência 02 – São João do Oeste/SC); 01 motocicleta Crosser S ABS 0 km – Roque Dewes (Agência 02 – São João do Oeste/SC); 11 Iphones 15 Apple para: Vilson Aloísio Haas (Agência 00 – Itapiranga/SC); Hyhago Ramão Stuelp Rohr (Agência 02 – São João do Oeste/SC); Newmar Konrad (Agência 03 – Tunápolis/SC); Francine Luisa Giehl (Agência 04 – Santa Teresa, Itapiranga/SC); Altair de Carli (Agência 05 – Tenente Portela/SC); Rosane Regina Schmidt (Agência 06 – Três Passos/RS); Julio Cesar Pawlak (Agência 07 – Santa Rosa/RS); Ivano Adelar Gress Zorzo (Agência 08 – Crissiumal/RS); Claudinei Marcos Mattjie (Agência 09 – Horizontina/RS); Cladinei Moraes (Agência 10 – Bairro Cruzeiro, Santa Rosa/RS); Jones Marcos Dal Canton (Agência Digital).

A cada R$ 50,00 integralizados na conta capital, os cooperados recebiam um número da sorte para concorrer aos prêmios incríveis.

Conforme o presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, campanhas como essas reforçam o compromisso em fortalecer o capital social e incentivar o crescimento financeiro dos cooperados. “Ao integralizar, o cooperado além de economizar para o seu futuro e receber os juros ao capital sobre o valor, ainda concorria a prêmios, uma chance de contribuir para o crescimento e desenvolvimento da comunidade cooperativa como um todo", finaliza.

Sobre o Sicoob - Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8,5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 329 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de Comunicação e Marketing.