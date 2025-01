Nota Oficial do IMA/SC

Esclarecemos que a informação de que o estado ficará duas semanas sem análises de balneabilidade não procede. A Resolução Conama nº 274/2000 determina a realização de coletas semanais para o monitoramento da qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, exigência que foi plenamente cumprida pelo IMA.

A malha amostral da balneabilidade contém 238 pontos de monitoramento. Em 82 destes pontos, a amostragem é realizada mais de uma vez, como nos casos de alguns pontos de Governador Celso Ramos, Penha, Navegantes, Itajaí, Itapema, Porto Belo e Bombinas, em que as coletas são realizadas 2 vezes por semana, e em Balneário Camboriú e nas praias do Norte Florianópolis, em que a coleta ocorre 3 vezes por semana.

Entre os dias 13 e 15 de janeiro, as coletas ocorreram regularmente em todos os pontos monitorados, e o respectivo relatório técnico foi emitido e divulgado no dia 16 de janeiro.

No entanto, devido às condições climáticas extremas que atingiram o estado, houve impossibilidade de analisar algumas amostras coletadas no dia 16 de janeiro, às quais se referem à terceira coleta semanal de Balneário Camboriú e das praias do Norte de Florianópolis, bem como a segunda coleta semanal dos pontos de Itajaí, Navegantes, Penha e Governador Celso Ramos.

Chuvas intensas provocaram o bloqueio de vias, dificultando o transporte das amostras, e quedas prolongadas de energia elétrica afetaram o laboratório, comprometendo os equipamentos necessários para as análises microbiológicas, como estufas de incubação. Apesar desses contratempos, todas as localidades monitoradas foram amostradas pelo menos uma vez ao longo da semana, garantindo o rigoroso cumprimento da legislação vigente.

Na semana de 20 a 24 de janeiro, o serviço de coleta foi temporariamente suspenso devido à emergência causada pelas fortes chuvas no litoral catarinense. O Corpo de Bombeiros Militar, parceiro do IMA na execução das coletas, concentrou seu efetivo em ações de apoio às comunidades afetadas. Reiteramos que essa suspensão foi pontual e temporária, em razão de um evento excepcional.

Já solicitamos ao veículo de comunicação responsável que corrija a informação, uma vez que o serviço de monitoramento de balneabilidade foi realizado regularmente até o dia 16 de janeiro. Além disso, informamos que as atividades serão retomadas a partir do dia 27 de janeiro, com a emissão e divulgação dos relatórios técnicos nos dias habituais: quartas, quintas e sextas-feiras.

Santa Catarina é referência nacional no monitoramento de balneabilidade, possuindo a segunda maior rede de pontos de coleta no Brasil e realizando o maior número de análises durante a temporada de verão. Essa atuação reafirma o compromisso técnico e institucional do IMA com a saúde pública, o meio ambiente e o cumprimento integral da legislação vigente, especialmente a Resolução Conama nº 274/2000.

Por fim, orientamos os banhistas a consultarem os dados mais recentes disponíveis no site oficial do IMA ( https://balneabilidade.ima.sc.gov.br ), que permanecem válidos até a publicação do próximo relatório técnico.