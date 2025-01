Município de Vista Gaúcha investe mais de 300 mil reais em equipamentos agrícolas

O município de Vista Gaúcha tem demonstrado um compromisso firme com o fortalecimento da agricultura local, investindo significativamente em equipamentos para melhorar a produtividade e o bem-estar dos seus agricultores. De acordo com o Secretário Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente e vice-prefeito, André Danette, a administração municipal adquiriu uma série de maquinários modernos, com recursos oriundos da própria municipalidade, com investimentos que ultrapassam a marca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Entre os novos equipamentos adquiridos, destaca-se a compra de duas enfardadeiras de feno, essenciais para otimizar a colheita e o manejo do feno nas propriedades dos agricultores. Além disso, a prefeitura também investiu em um esparramador de esterco de aviário e calcário, que proporciona uma aplicação mais eficiente e uniforme dos insumos, garantindo uma melhoria no solo e, consequentemente, na produção agrícola local.

Outro equipamento importante é o esparramador de esterco líquido, utilizado para a distribuição de fertilizantes líquidos de forma eficaz, promovendo um aumento na qualidade das lavouras. A aquisição de uma roçadeira acoplada ao trator também merece destaque, já que será usada para realizar a limpeza das beiras de estrada, facilitando o trânsito e garantindo um ambiente mais organizado e seguro para os motoristas que trafegam por esses locais.

Esses investimentos são um reflexo do compromisso da gestão municipal em oferecer aos agricultores as ferramentas necessárias para otimizar suas produções, aumentar a produtividade e garantir a sustentabilidade das atividades agrícolas. Com a aquisição desses equipamentos, Vista Gaúcha fortalece ainda mais sua agricultura, promovendo o desenvolvimento econômico e social do município e garantindo um atendimento de qualidade aos seus cidadãos.

A administração municipal de Locatelli e André continua trabalhando para que mais recursos sejam aplicados em prol do setor agropecuário, sempre buscando a melhoria contínua das condições de trabalho e do bem-estar da população.