Siga antenado entrega kits gratuitos para usuários de parabólica tradicional

No RS o sinal desliga no final do ano, saiba se você tem direito à instalação gratuita da nova parabólica digital. e não fique sem assistir seu programa favorito.

As famílias de menor renda inscritas em Programas Sociais do Governo Federal e que tenham uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento podem ter direito à instalação gratuita do kit com a nova parabólica digital. A instalação é feita pela Siga Antenado, entidade criada por determinação da Anatel, responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

A instalação da nova parabólica digital é necessária para que a tecnologia 5G possa ser ativada com todo o seu potencial. Como a tecnologia vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional (Banda C), a população que utiliza esse serviço para receber sinal de TV aberta deverá trocar seus equipamentos pelos que operam em outra faixa, a Banda Ku.

Os benefícios mais visíveis são novos canais, programação regional e melhor qualidade de imagem e de som. Os equipamentos, tanto a antena quanto o receptor, também são mais modernos e a programação continua aberta, gratuita, como sempre foi.

Quem tem direito à substituição gratuita?

A instalação gratuita é destinada às famílias de menor renda inscritas em Programas Sociais do Governo Federal - como Auxílio Brasil, Pronatec, Carteira do Idoso, entre outros - e que já tenham a antena parabólica tradicional instalada e em pleno funcionamento no momento da visita dos técnicos.

Como fazer o agendamento?

Para saber se você tem direito e fazer o agendamento, acesse o site sigaantenado.com.br. No lado direito e no alto da tela, clique no botão “DISTRIBUIÇÃO DE KITS”. Vai surgir uma tela com um formulário, que deve ser preenchido para que saiba se preenche os critérios obrigatórios e se têm direito à instalação. Também é possível fazer o agendamento pelo telefone 0800 729 2404.

Não tenho direito ao kit gratuito. O que fazer?

Apenas quem assiste TV pela parabólica tradicional precisa substituir os equipamentos pela nova parabólica digital, inclusive o receptor. Mas quem já assiste TV pelo sinal digital terrestre (antena espinha de peixe), pela parabólica digital, por streaming (internet) ou é cliente de TV paga, não precisa fazer nada, pois não sofrerá qualquer impacto pela mudança.

Informações: SigaAntenado