Homenagem ao Tenente Mário Portela Fagundes

Na manhã desta quinta-feira, 23, o vice-prefeito Claudenir Scherer, acompanhado das professoras e historiadoras Fátima Rosa Lopes e Heloísa Ghelen, realizou uma visita ao monumento onde está sepultado o Tenente Mário Portela Fagundes, localizado no município de Pinheirinho do Vale.

A visita contou com a presença da secretária de Turismo de Pinheirinho do Vale, Nilsa Zachi Fonseca. Durante o ato, foi colocada uma coroa floral sobre a lápide em homenagem ao centenário da morte do Tenente Mário Portela Fagundes, que faleceu em 24 de janeiro de 1925.

Nesta sexta-feira, 24, às 17h30, ocorrerá um ato solene na Praça Tenente Portela em memória do Tenente Mário Portela Fagundes. As homenagens destacam o legado de bravura e determinação do tenente, reafirmando sua importância para a identidade histórica de Tenente Portela.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela