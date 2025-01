Temporal em São Paulo prejudica a operação de várias linhas do metrô

Uma das estações mais atingidas foi a do Jardim São Paulo – Ayrton Senna (linha Azul), que chegou a ficar inundada e os passageiros precisaram se agarrar aos alambrados para se protegerem. O temporal foi tão forte que goteiras apareceram no interior dos vagões.

Conforme o site da empresa, três linhas – Azul, Verde e Vermelha – ainda funcionam com velocidade reduzida. As outras três – Amarela, Lilás e Prata – voltaram a operar normalmente.

A forte chuva que atingiu, na tarde desta sexta-feira (24), várias regiões de São Paulo ainda prejudica o funcionamento dos do metrô em várias linhas, prejudicando a volta para casa dos paulistanos..

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.