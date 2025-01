IMA de Santa Catarina aprimora a gestão ambiental com política geoespacial

Fotos: Divulgação/IMA-SC

Nos últimos anos, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) tem se destacado como um dos órgãos ambientais de maior referência no país quando o assunto é a utilização de ferramentas digitais, normatizações e tecnologias. Através da geotecnologia, o Instituto transformou de forma significativa sua maneira de operar e aprimorar a gestão ambiental no estado.

Para a presidente do IMA, Sheila Meirelles, a gestão inovadora e tecnológica, não apenas mudou a dinâmica interna do órgão, mas também gerou impactos profundos na forma como o licenciamento ambiental, a auditoria e a fiscalização são tratadas.

“O uso das geotecnologias é vital para interpretar dados e otimizar a gestão ambiental e impacta diretamente na preservação dos recursos naturais e no desenvolvimento sustentável. Nossos servidores possuem expertise para desenvolver essas ferramentas e recebemos o apoio do governador Jorginho Mello para avançar na implementação da política geoespacial em Santa Catarina”, enfatiza a presidente.

Mapeamento Geoespacial e Drones: Precisão e Agilidade no Licenciamento e fiscalização

O uso de mapas e imagens de satélite permite a análise precisa das condições ambientais de uma área, identificando aspectos críticos que devem ser considerados durante o processo de licenciamento. Com a espacialização dos dados, os técnicos conseguem identificar possíveis áreas sensíveis, como nascentes, áreas de preservação permanente (APPs) e reservas legais garantindo um licenciamento mais assertivo e detalhado.

A utilização de drones trouxe capacidade de monitoramento sem precedentes. Em locais de difícil acesso, onde uma vistoria de campo seria inviável, os drones conseguem captar imagens em alta resolução, permitindo que os técnicos analisem áreas extensas com precisão. No âmbito do licenciamento ambiental, o uso de drones é crucial para verificar a conformidade entre o projeto licenciado e a realidade no campo, resultando em um processo de licenciamento mais seguro e baseado em dados atualizados.

Foto: Reprodução/Secom SC

Relatório Geo: Transparência e Eficiência

O Relatório Geo é uma plataforma pública que permite a consulta de dados ambientais e a visualização de mapas interativos. Além de melhorar a transparência, o Relatório Geo apoia diretamente o licenciamento e a auditoria ambiental. Técnicos e consultores podem usar a ferramenta para analisar dados e gerar relatórios que facilitam a compreensão do território e suas dinâmicas ambientais.

Para o licenciamento, a ferramenta permite que os técnicos gerem relatórios geoespaciais detalhados, o que torna mais simples a verificação das condições ambientais de uma área. Para o público externo, ela permite avaliar previamente informações importantes sobre determinada área, tornando os estudos ambientais e processos de licenciamento mais assertivos.

Monitoramento e Alertas contra Desmatamento

No combate ao desmatamento ilegal, ferramentas de monitoramento têm se mostrado cruciais. Essas soluções emitem alertas sobre mudanças na cobertura vegetal, permitindo ação na contenção de desmatamentos ilegais. A capacidade de emitir alertas frequentes tem sido decisiva para a preservação de áreas críticas, como a Mata Atlântica, ajudando a reduzir as taxas de desmatamento no estado.

Setores responsáveis pela implementação da política geoespacial

A Gerência de Informações Ambientais e Geoprocessamento, vinculada à Diretoria de Controle e Passivos Ambientais, desempenha um papel central na implementação dessas tecnologias. A inovação geoespacial liderada pela gerência promoveu uma verdadeira transformação na forma como o IMA lida com as informações ambientais.

A criação da sala de monitoramento e situação oferece uma visão em tempo real de diversas variáveis ambientais, permitindo uma resposta imediata a emergências e uma melhor coordenação das atividades de fiscalização e monitoramento.

Inovações Futuras

O IMA está desenvolvendo sistemas para navegação em campo que facilitarão ainda mais as operações de licenciamento, auditoria e fiscalização. Esses sistemas permitirão que os técnicos acessem informações geoespaciais em áreas remotas, sem depender de conexão à internet, garantindo operações seguras e precisas. Além disso, a futura infraestrutura de dados espaciais do IMA, o SiGEO, integrará todas as ferramentas e dados em uma plataforma única. O SiGEO promete otimizar ainda mais o licenciamento, a fiscalização e o monitoramento ambiental, proporcionando uma maior integração entre os setores e aumentando a capacidade de resposta do órgão.