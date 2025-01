IMA atua para minimizar impactos no meio ambiente após acidente com produto tóxico na BR-101

Fotos: Divulgação/IMA-SC

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) informa que está monitorando e acompanhando as ações relacionadas ao acidente envolvendo uma carreta bitrem carregada com clorito de sódio (solução a 25%), ocorrido no km 260 da BR-101, sentido sul, próximo ao rio Cova Triste. O produto, que seria utilizado para desinfecção na indústria alimentícia, é corrosivo e apresenta riscos ambientais e à saúde devido à toxicidade de seus vapores e líquidos.

O acidente resultou no tombamento de uma das carretas, que transportava 20 contêineres IBC de 1250 litros cada. Dos 20 contêineres, cerca de 16 mil litros romperam, causando o derramamento do produto, que contaminou o solo, a água do rio Cova Triste e afetou parte da vegetação próxima ao local. Equipes do IMA identificaram dano ambiental, incluindo a mortandade de peixes, como exemplares das espéciesAstyanax sp.(lambari) eHoplias sp.(traíra), além de outros impactos à fauna aquática.

Foto: Reprodução/Secom SC

De imediato, as equipes do IMA se mobilizaram para verificar a situação ambiental, ainda pela manhã, realizando o mapeamento dos possíveis cursos d’água que poderiam ser afetados pelo derramamento. O IMA reforça seu compromisso em mitigar os impactos ambientais causados pelo acidente, monitorando o local e apoiando as ações necessárias para a recuperação do ambiente afetado.