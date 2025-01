Catiane Seif assume como titular da Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina

Foto: Eduardo Valente/GOVSC

Catiane Seif é a nova titular da Secretaria de Estado do Turismo. Desde a criação da pasta em 2023, o governador tem demonstrado seu compromisso com o setor, que é visto como um motor essencial para o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina. Catiane, que já vinha desempenhando um papel crucial como adjunta da pasta, agora assume a missão de liderar esse trabalho em um novo patamar.

Com uma trajetória sólida e dedicada ao turismo, Catiane acumulou experiências que comprovam sua capacidade de gestão e visão estratégica. Antes de assumir como titular da Secretaria, ela atuou como secretária adjunta do Turismo, liderando projetos importantes que deram destaque ao estado. Sua experiência também inclui uma atuação marcante na Embratur, onde ocupou posições estratégicas como gerente de Integridade e Integração e liderou a criação de políticas de ética e integridade.

Durante sua gestão como secretária adjunta, Santa Catarina alcançou avanços significativos no turismo. O estado fortaleceu suas conexões internacionais com a participação de feiras estratégicas, criação de voos diretos para destinos como Lisboa e Panamá, ampliando a acessibilidade para turistas estrangeiros. Além disso, campanhas inovadoras destacaram as quatro estações do ano como experiências únicas em Santa

Catarina. Seja o verão com suas praias encantadoras, o inverno acolhedor da serra, ou os cenários vibrantes da primavera e do outono, o estado se posicionou como um destino que encanta o visitante em qualquer época do ano.

“O turismo é muito mais do que números; é sobre transformar vidas e impulsionar regiões. Em Santa Catarina, cada destino carrega uma história, uma emoção. É isso que queremos levar ao mundo”, destacou Catiane em sua posse. A secretária reafirmou seu compromisso em dar continuidade a esse trabalho, com foco na promoção integrada com todas pastas do governo e com todo o setor, no fortalecimento das vocações regionais e na internacionalização do turismo catarinense.