Reunião entre SINSERMI e Prefeitura de Miraguaí define aumento salarial para servidores

Na sexta-feira, 24, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Miraguaí (SINSERMI) se reuniu com o prefeito Leonir Hartk e o presidente da Câmara de Vereadores, José Soares, para discutir o aumento salarial dos servidores municipais. A reunião foi conduzida pelo presidente do sindicato, Márcio Menezes, e pelo vice-presidente, Diogo Calson.

Durante o encontro, foi acordado um reajuste salarial de 6% para todos os servidores, além de 1,5% destinado à reclassificação, resultando em um total de 7,5% de aumento. Para o magistério, o aumento será de 6,27%, em conformidade com o piso nacional da categoria.

Outro ponto discutido na reunião foi o vale-alimentação. O município está realizando uma análise para viabilizar o pagamento do benefício ainda este ano, com o valor sendo definido em breve.

Os servidores públicos municipais receberão o aumento salarial em fevereiro, com a ressalva de que não haverá retroatividade nos reajustes

Essa reunião representa um avanço nas negociações entre os servidores e a administração municipal, refletindo o compromisso da gestão em valorizar os profissionais que atuam em prol da comunidade de Miraguaí. O SINSERMI continuará acompanhando as demandas dos servidores e buscando melhorias nas condições de trabalho e remuneração.

Com informações da Rádio Líder