Pavimentação avança na estrada de Três Marcos em Derrubadas

A pavimentação de mais um trecho da estrada que dá acesso à comunidade de Três Marcos está em andamento, com a execução de 220 metros adicionais. A obra inclui a pavimentação em pedras irregulares de basalto, totalizando 3.800 m² de área pavimentada, com 475 metros de extensão e 8 metros de largura.

O vice-prefeito de Derrubadas, Cristiano Carvalho, esteve no local, acompanhado pelo secretário municipal de Obras, Juliano Habitzreiter, para acompanhar o progresso da obra. Cristiano destacou a importância do projeto para a comunidade: "Essa pavimentação é um passo fundamental para melhorar o acesso, trazendo mais segurança e comodidade para quem utiliza essa estrada. Estamos empenhados em concluir esta etapa o mais breve possível", afirmou. Ele também ressaltou que, após a conclusão deste trecho, restarão cerca de 50 metros para finalizar a pavimentação, além da instalação dos meios-fios de concreto.

A obra, que teve início na gestão anterior, conta com recursos do deputado Márcio Biolchi, no valor de R$ 286.500,00. A emenda foi conquistada pelo atual vice-prefeito Cristiano Carvalho, na época vereador. Além dessa emenda, a obra conta com uma contrapartida municipal de R$ 25.038,44, totalizando um investimento de R$ 311.538,44.

Apesar de alguns contratempos enfrentados ao longo dos trabalhos, o vice-prefeito reafirmou o compromisso da administração com a conclusão da obra e o desenvolvimento da infraestrutura rural. "Nosso objetivo é garantir melhorias efetivas que impactem positivamente a vida dos moradores", concluiu Cristiano Carvalho, reforçando o compromisso da gestão em promover avanços significativos para as comunidades.