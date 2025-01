Atenção, contribuinte: Garanta seu desconto no IPTU até 10 de maio!

Atenção, contribuinte de Tenente Portela!

Já está disponível para você acessar diretamente no site da Prefeitura:

www.tenenteportela.rs.gov.br

Se você optar por pagar à vista até o dia 10 de maio, garante 10% DE DESCONTO no valor total do IPTU.

Caso prefira o parcelamento, é possível dividir em até 6 vezes sem juros. A primeira parcela vence em 10 de maio, e o valor mínimo da parcela é R$ 68,00.

Onde pagar?

Após emitir sua guia diretamente no site ou retirá-la no setor de Tributação junto à Prefeitura, basta quitar o valor em qualquer agência conveniada. Os pagamentos podem ser realizados por meio de aplicativos bancários, via PIX (QR Code), ou nos seguintes locais:

BANCO DO BRASIL: Somente por aplicativo bancário ou em caixa eletrônico.

Somente por aplicativo bancário ou em caixa eletrônico. BANRISUL: Somente por aplicativo bancário ou em caixa eletrônico.

Somente por aplicativo bancário ou em caixa eletrônico. CRESOL: Somente na cooperativa ou via PIX.

Somente na cooperativa ou via PIX. SICREDI

SICOOB

CAIXA

LOTÉRICAS

SINTRAF

ALPHA

REDE CONSTRUIR

Garanta seu desconto e evite transtornos!