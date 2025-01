Legislativo faz reivindicações à segurança pública de Miraguaí ao assessor especial do Governador Eduardo Leite

Na tarde de sexta-feira, 24 o vereador Cristian Macalin (PSDB) recebeu a visita do assessor especial do Governador Eduardo Leite, Mateus Wesp, e do assessor do deputado estadual Valdir Bonatto. Durante o encontro, Macalin solicitou um reforço na segurança pública de Miraguaí, pleiteando mais policiais e uma nova viatura para o município.

Além disso, o vereador destacou a importância de aumentar a segurança em Miraguaí, especialmente por ser um município que faz divisa com a maior reserva indígena do estado. Essa proximidade reforça a necessidade de garantir mais segurança para todos os cidadãos e comunidades envolvidas.

Em dezembro de 2024, antes mesmo de serem empossados, Cristian Macalin e o vereador Bruno Belchor (PSDB) já haviam feito reivindicações ao governo do estado, em Porto Alegre, solicitando uma nova viatura e melhores condições de segurança para o município.

Com informações da Rádio Líder