Prevenção à Dengue: abertas inscrições para Campanha de Recolhimento de Pneus Inservíveis

Foto: Divulgação/IMA

Os municípios catarinenses que tiverem interesse em aderir a campanha de recolhimento de pneus inservíveis neste primeiro semestre de 2025, podem se inscrever a partir do dia 03 de fevereiro, através desteformulário https://forms.gle/d9USLxzA6oCwoNAd7 . As inscrições ficarão abertas até 10 de março.

O objetivo da campanha é contribuir para a redução de doenças transmitidas peloAedes aegypti, a exemplo da dengue, uma vez que os pneus com água parada podem se tornar criadouros para o mosquito. Além disso, com a campanha, é possível garantir a destinação adequada desse material.

“A participação dos municípios é essencial para que possamos alcançar o mesmo sucesso das campanhas anteriores, sendo que na última edição tivemos 78 municípios inscritos e mais de 47 mil pneus coletados”, avalia o biólogo da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC), Maico Roberto Luckmann.

A campanha de recolhimento de pneus é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC), com o Instituto do Meio Ambiente (IMA), através do “Programa Penso, Logo Destino”, bem como, com a entidade gestora Reciclanip, responsável por coleta e reciclagem de pneus em todo o Brasil, e a empresa Xibiu, sua operadora logística.

Todas as orientações para aderir à campanha estão disponíveis aqui

https://drive.google.com/file/d/1p7aMQsJdo3VPcmVsyqqPgg32xsRYIdR4/view?usp=sharing

Dengue em SC

De acordo com o painel de monitoramento de arboviroses de Santa Catarina, o estado contabilizou no ano de 2024 mais de 342 mil casos prováveis de dengue. Além disso, 340 óbitos foram confirmados.

A remoção de reservatórios de água é essencial para reduzir a proliferação do mosquitoAedes aegyptie, consequentemente, os casos de dengue e os óbitos associados. A participação da população é essencial para eliminação dos criadouros do mosquito.