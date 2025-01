Homenagem marcou o centenário da morte do Tenente Mário Portela Fagundes

Na sexta-feira, 24, a Administração Municipal realizou um ato solene em homenagem ao centenário da morte do Tenente Mário Portela Fagundes. O evento aconteceu na praça que leva o nome do patrono de Tenente Portela.

Estiveram presentes o prefeito Rosemar Sala, o vice-prefeito Claudenir Scherer, secretários municipais, vereadores e representantes de diversas entidades, reforçando o significado histórico da ocasião. O assessor especial de gabinete do governador, Mateus Wesp, também participou, destacando o legado de Mário Portela Fagundes e sua importância para a história do Estado e do país.

Durante a cerimônia, foi instalada uma placa na praça em homenagem ao Tenente, simbolizando o reconhecimento público por sua bravura e contribuição histórica. O gesto simbolizou o compromisso de preservar a memória da luta e do sacrifício de Mário Portela Fagundes e de seus companheiros. Para encerrar o ato, 100 badaladas dos sinos da Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida ecoaram pela cidade.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela