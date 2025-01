Carnaval paulistano terá mais de 800 desfiles oficiais de blocos

A prefeitura de São Paulo confirmou a previsão de 860 desfiles para os oito dias oficiais do carnaval na cidade. O município aceitou a inscrição de 767 blocos, que começarão os festejos de momo no pré-carnaval, nos dias 22 e 23 de fevereiro.

Segundo a SPTuris, empresa municipal responsável pela organização da festa, é o maior número de blocos já permitido desde que a prefeitura passou a organizar os festejos, superando os 644 blocos inscritos em 2020.

A retomada após a pandemia contou com 475 inscritos em 2023 e 579 em 2024. A estimativa de foliões é de 16 milhões de pessoas. As descrições e os trajetos dos blocos devem ser publicados nos próximos dias, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo .