São Paulo tem alerta para chuvas fortes até o próximo domingo

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu alerta nesta terça-feira (28) para alagamentos, enchentes e deslizamentos m diversas regiões do estado por causa de chuvas fortes até o próximo domingo. De acordo com a previsão, as áreas mais afetadas incluem a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba, o litoral paulista e regiões do interior, onde já foram registrados impactos como enchentes e deslizamentos.

As chuvas se deve à aproximação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que começa a atuar no estado nesta quarta-feira (29). Com isso, o gabinete de crise voltado para as chuvas funcionará continuamente até domingo.

Alagamentos

O estado teve novamente registros de chuvas intensas no começo da tarde de desta terça--feira, com destaque para as regiões de Bragança Paulista e Sorocaba e para o norte da região metropolitana da capital, em cidades como Franco da Rocha, Francisco Morato e Guarulhos. Houve registro de alagamentos.

Em Sorocaba houve registro de 70 milímetros (mm) de chuvas em 3 horas, o que motivou o uso da ferramenta CellBroadcast, de alerta para celulares em regiões afetadas por clima extremo.

Na capital paulista houve transbordamento do Rio Verde, em Itaquera, zona leste. A região esteve em estado de atenção por duas horas, até as 15h35. Os maiores índices de precipitação foram entre 37mm e 41mm, afetando as zonas norte e leste da cidade.

O Instituto Nacional de Meteorologia estendeu alerta para chuvas intensas em todo o centro-oeste e sudeste, além de trechos do nordeste e norte do país. Menos intenso que o aviso em voga até hoje, destaca risco de "Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Capacitação

O Ministério das cidades lançou nesta semana edital de curso de formação e multiplicação voltado para municípios com mais de 100 mil habitantes, considerados vulneráveis ao clima extremo. O curso, Urgência Climática - Implementando soluções em Territórios Urbanos Vulneráveis, tem inscrições abertas até 14 de fevereiro e será ministrado entre abril e junho deste ano.