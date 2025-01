Estado suspende captação de água no Gravataí para todos os usos distintos do abastecimento humano

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), por meio do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, suspende, a partir das 8h desta quarta-feira (29/1), a captação de água no Rio Gravataí. A suspensão está relacionada a todos os usos, sendo autorizada a captação de água apenas para o abastecimento da população.

A suspensão vale para captações acima (à montante) da estação da Corsan, no município de Alvorada (Latitude -29,9683; Longitude: -51,0367). A determinação vale enquanto for mantida a condição crítica do nível do Gravataí, atendendo à Portaria Sema nº 38/2020 .

A condição crítica vale quando o Gravataí atingir nível abaixo de 1,30 m na estação da Corsan de Alvorada e abaixo de 0,50 m na captação da Corsan de Gravataí.

A Sema voltou a divulgar, desde o início de janeiro, boletins especiais com o monitoramento dos níveis do Rio dos Sinos e do Rio Gravataí. As publicações diárias com orientações aos usuários podem ser acessadas nos links abaixo:

O objetivo é garantir a ampla divulgação aos usuários de água desses cursos hídricos e, caso necessário, adotar medidas para garantir o abastecimento público, regulando o uso da água especialmente em situações de alerta e crítica. A ação faz parte das estratégias do governo do Estado no enfrentamento da estiagem.

Os relatórios diários incluem dados sobre os níveis do Rio Gravataí (nas estações de monitoramento Corsan/Alvorada e Corsan/Gravataí), e do Rio dos Sinos (Corsan/Campo Bom, Semae/São Leopoldo, Comusa/Novo Hamburgo), além de indicar condições de alerta ou crítica para captação de água, conforme os limiares técnicos estabelecidos. Esses limiares indicam se as captações diretas de água distintas ao abastecimento humano estão liberadas ou suspensas.