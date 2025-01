Prefeito e vereadores discutem emendas parlamentares com assessores do deputado Dirceu Franciscon

Durante o encontro, foram debatidos temas importantes relacionados a emendas parlamentares destinadas às áreas da saúde, infraestrutura e agricultura. As lideranças municipais destacaram a importância desses recursos para o desenvolvimento do município e reforçaram a necessidade de investimentos contínuos nessas áreas.

Na manhã de terça-feira, 28, o prefeito municipal Valcier, acompanhado da vice-prefeita Patrícia e dos vereadores Márcio, Beco, Vilmar e Gelci, recebeu a visita dos assessores Chico Leindecker e Paulo Demarco Jr., representantes do deputado estadual Dirceu Franciscon.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.