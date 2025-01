Prefeitura antecipa pagamento dos servidores municipais

Os servidores municipais de Tenente Portela receberam seus vencimentos de janeiro de forma antecipada. De acordo com o calendário divulgado no início do ano, o pagamento estava previsto para o dia 30, mas foi realizado já na tarde de terça-feira, 28.

A antecipação reflete o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores e a organização financeira do município. A medida beneficia os funcionários públicos, garantindo maior previsibilidade no orçamento familiar e aquecendo a economia local.

A Prefeitura reforça que seguirá trabalhando para manter o equilíbrio fiscal e cumprir os compromissos com os servidores de forma responsável.