Prefeito sanciona reajuste salarial de 6,27% para servidores municipais

O prefeito Miro Mülbeier sancionou a Lei Municipal nº 002/2025, que autoriza um reajuste salarial de 6,27% para os servidores públicos municipais, com vigência a partir de janeiro de 2025. O aumento foi definido com base na previsão orçamentária e na capacidade financeira do município, além de estar alinhado ao reajuste do Piso Nacional do Magistério para 2025, conforme estabelecido pela Portaria Interministerial MEC/MF nº 13, publicada no Diário Oficial da União.

A Secretária Municipal de Educação, Cristiane Führ, destacou a importância do reajuste para a valorização dos educadores: "A correção do piso é essencial para valorizar a carreira dos professores e garantir que a educação continue sendo tratada como prioridade em nosso município. Esse reajuste representa um reconhecimento do trabalho árduo dos nossos educadores, que são pilares fundamentais para o desenvolvimento da nossa comunidade.”

É importante ressaltar que secretários municipais, o prefeito e o vice-prefeito não receberão o reajuste, pois seus subsídios já foram definidos por leis anteriores, que proíbem qualquer aumento durante o exercício financeiro de 2025.

O prefeito Miro Mülbeier enfatizou que a decisão foi tomada com responsabilidade fiscal, assegurando que o aumento será cumprido sem comprometer as finanças públicas. Ele também ressaltou a relevância dos servidores municipais para o bom funcionamento da administração e a manutenção dos serviços prestados à população.

O vice-prefeito Cristiano Carvalho comentou sobre o reajuste, destacando seu simbolismo: “Esse aumento reflete o compromisso da administração com os servidores que contribuem para o crescimento de Derrubadas. A valorização do servidor é essencial para garantir o bom funcionamento da administração pública, e me orgulho de fazer parte de um governo que prioriza as pessoas.”

O reajuste será incorporado à remuneração básica dos servidores efetivos, cargos em comissão e contratos temporários, beneficiando uma ampla gama de profissionais que atuam na administração municipal.