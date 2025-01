Alistamento Militar 2025 está aberto até 30 de junho

Para mais informações, os interessados podem procurar a JSM dentro do prazo estabelecido.

O atendimento da Junta de Serviço Militar ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, no Centro Administrativo (Prefeitura Municipal) de Derrubadas/RS.

Jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2025 devem se apresentar na Junta de Serviço Militar (JSM) de seu município entre 2 de janeiro e o último dia útil de junho.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.