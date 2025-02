Neco e Ricardo recebem diretores da Mais Frango e unem forças para o crescimento de Miraguaí

Na manhã de quinta-feira, 30, o prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), e o vice-prefeito, Ricardo Fink, receberam no gabinete municipal os diretores do Frigorífico Mais Frango, Sadi Marcolin e Adelir Weissheimer, para discutir o retorno das atividades da empresa. O encontro reforçou o compromisso da Administração Municipal em apoiar a empresa em seu processo de retomada e expansão, garantindo suporte para a plena recuperação das operações.

Desde o sinistro ocorrido em 17 de dezembro de 2023, a Mais Frango tem trabalhado intensamente para restabelecer suas atividades. A nova gestão de Miraguaí se colocou à disposição para auxiliar nesse processo, destacando a importância da empresa para a economia local. Neco e Ricardo reafirmaram o compromisso da Prefeitura em colaborar com ações que viabilizem o crescimento da indústria avícola no município.

A parceria entre a Prefeitura e a Mais Frango evidencia a relevância da união entre os setores público e privado para impulsionar o desenvolvimento de Miraguaí, gerando benefícios diretos para a comunidade e fortalecendo a economia regional, conforme ressaltaram os gestores municipais.

Entre os temas abordados na reunião, destacou-se a implementação do segundo turno de abate, prevista para os próximos meses. A medida terá um impacto significativo na geração de novos empregos e no fortalecimento da produção da empresa, reforçando o compromisso da Mais Frango com o desenvolvimento econômico local e a valorização da mão de obra da região.

Outro ponto discutido foi a destinação da área industrial do município, que será entregue pela Mais Frango à Prefeitura até meados de julho deste ano. Essa iniciativa proporcionará ao município uma estrutura adequada para atrair novas empresas, incentivando investimentos e a criação de postos de trabalho.

Além disso, os empresários Adelir e Sadi anunciaram a abertura de vagas para a construção de novos aviários. Em resposta, o município se comprometeu a realizar estudos para, além da terraplanagem, criar uma lei de incentivo ao retorno do ICMS para novos empreendimentos, buscando fomentar e viabilizar os investimentos no setor.

Com informações da Rádio Planeta FM