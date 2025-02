Derrubadas mantém parceria com a APAE para atendimento especializado

O Poder Executivo de Derrubadas renovou o convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tenente Portela, garantindo a continuidade do atendimento especializado e gratuito para pessoas com necessidades especiais no município.

A parceria assegura uma ampla gama de serviços essenciais para pessoas com deficiência física ou intelectual, incluindo atendimento psicológico, médico, odontológico, fonoaudiológico, fisioterapêutico, pedagógico, neurológico e terapia ocupacional. Todos os serviços são prestados por profissionais altamente qualificados da APAE, que conta com uma equipe especializada em educação especial.

O valor estipulado para a prestação dos serviços será de R$ 800,00 mensais por aluno matriculado e atendido pela APAE. A Secretaria Municipal de Educação de Derrubadas será responsável pelo encaminhamento dos alunos que necessitam do atendimento especializado. O pagamento será realizado com recursos do orçamento municipal, com possibilidade de reajuste pelo IPCA-E após 12 meses de vigência do convênio.

A secretária municipal de Educação, Cristiane Führ, destacou que, no ano anterior, 14 alunos foram beneficiados e que, para este ano, a expectativa é de ampliar esse atendimento. Ela ressaltou a importância da parceria, que garante atenção especializada para os alunos que necessitam de cuidados adicionais.

"A APAE tem sido uma aliada fundamental no atendimento às famílias de Derrubadas, oferecendo suporte nas áreas de educação, saúde e assistência social. Essa parceria continuará beneficiando muitas famílias com serviços de qualidade", afirmou a secretária.