Epagri disponibiliza índice de estresse térmico para evitar perdas na produção de leite decorrentes do calor extremo

Mapa apresenta índice de estresse térmico dividido em cinco níveis

O calor extremo pode afetar a produtividade e a qualidade do leite produzido pelas vacas. Para evitar isso, a Epagri disponibiliza no portal Agroconnect o monitoramento do índice de estresse calórico para bovino de leite em SC. O índice calcula o estresse térmico dos animais pela equação ITU, que leva em consideração a temperatura do ambiente e a umidade relativa do ar. Atentas a esse índice, as famílias pecuaristas de Santa Catarina podem adotar medidas para diminuir o estresse nos animais e, consequentemente, as perdas na produção e qualidade do leite.

Ao entrar no Agroconnect o usuário deve selecionar a opção Bovinos, no campo Atividade Agropecuária, que fica na coluna vertical à esquerda da tela. Será exibido um mapa de Santa Catarina, com a marcação das estações que disponibilizam a informação de estresse térmico. As estações são identificadas por cores que sinalizam o índice calculado para cada uma. São cinco níveis informados, variando do nulo (verde) até o muito alto (vermelho).

Passando o mouse sobre a estação de sua região, o usuário vai saber o valor exato do índice de estresse térmico calculado para a hora anterior. De posse desta informação, ele pode tomar medidas que reduzam o desconforto térmico das vacas, como mantê-las em áreas sombreadas, oferecer água em abundância e manter ventilação mecânica na sala de ordenha.

Os pesquisadores responsáveis pela tecnologia preparam um folder, que dá mais detalhes a respeito do índice de estresse térmico para bovinos de leite em Santa Catarina. O material está disponível para livre download aqui .