IMA divulga relatório de balneabilidade referente à semana de 27 a 31 de janeiro

Foto: Roberto Zacarias/SECOM

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 25 com as informações referentes à semana de 27 a 31 de janeiro. De acordo com as amostras coletadas nos 238 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 160 estão próprios para banho, o que representa 67,23%. Em Florianópolis, dos 87 pontos, 59 estão adequados para banho, o que equivale a 67,82%.

Todas as informações, comparativos e considerações técnicas desta semana constam no relatório que pode ser conferido na íntegra neste link .

No site as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar durante a semana os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

Divulgação

O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio provendo transparência e publicidade ao processo. Desta forma, todo cidadão pode acompanhar quando haverá a coleta em determinado ponto.

À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site e no aplicativo Praia Segura do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

Para acompanhar os resultados das coletas, basta clicar nas bandeirinhas do ponto de interesse e conferir no mapa do site o status da propriedade da praia e a data da última coleta realizada no local.

O site também possui omenu histórico, um espaço de pesquisa onde é possível acessar datas, horários, condições do vento, maré, entre outras informações que são registradas no momento da coleta e os resultados da condição própria ou imprópria de cada ponto amostrado.

De outubro a março, o IMA realiza o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses semanalmente, e às sextas-feiras, divulga umreleasecom o balanço da semana. Já entre os meses de abril e setembro, a pesquisa e a divulgação são mensais.