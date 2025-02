Propostas de integração regional para os quatro estados do Codesul marcam reunião da Comissão de Turismo, Cultura e Esporte

Fotos: Nohlan Scholzel / SAN

A Comissão Permanente de Turismo, Cultura e Esporte do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) se reuniu, pela primeira vez, nesta sexta-feira, 31, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Durante o evento, três GTs (grupos de trabalho) debateram temas estratégicos com a coordenação de especialistas das fundações estaduais.

O encontro, que contou com a participação de secretários e gestores dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, alinhou ações voltadas ao desenvolvimento sustentável e à integração regional dos 4 estados que integram o Conselho.

A secretária de Articulação Nacional de Santa Catarina (SAN), Vânia Franco, que também é secretária do Codesul/SC e coordenadora da Comissão Permanente, disse que “as três reuniões dos Grupos de Trabalho demonstraram o comprometimento dos estados que integram o Codesul em promover políticas públicas eficazes e ações concretas para o desenvolvimento cultural, esportivo e turístico”.

Foto: Reprodução/Secom SC

Na reunião do GT de Turismo foram discutidas estratégias para impulsionar o turismo na região Sul. Questões como o desenvolvimento de roteiros turísticos integrados, a promoção de iniciativas de ecoturismo e turismo sustentável, e a valorização da diversidade cultural foram debatidas, visando fortalecer a economia e a exploração do potencial turístico da região.

Segundo a secretária de Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif, o estado foi destaque na reunião. “Nós compartilhamos o que temos feito em Santa Catarina para atrair mais turistas, que é, por exemplo, trazer e consolidar rotas, formatar produtos turísticos, produtos embalados prontos para serem convertidos à venda”, disse Catiane Seif.

A reunião também teve a participação virtual do gerente de Negócios Estratégicos da Embratur, Alexandre Nakagawa. Ele firmou o compromisso de receber em Brasília, ainda na primeira quinzena de fevereiro, os secretários de Turismo para conversar sobre como potencializar o desenvolvimento dos estados que integram o Codesul.

Na reunião do GT de Cultura, foram debatidos temas como a importância do Fórum Nacional de Gestores, a revisão do Marco Regulatório e a articulação política em Brasília.

A presidente da Fundação Catarinense de Cultura (FCC/SC), Teresinha Debatin, disse que os estados devem entregar um documento ao governo federal para pedir mais clareza sobre o calendário e valores dos orçamentos encaminhados aos estados do Sul. Também ficou definido que “cada um dos quatro estados vai disponibilizar um valor dentro dos seus editais para que haja uma interação da nossa cultura, e isso é extremamente importante”, destacou.

Esportes

Já o Grupo de Trabalho do Esporte apresentou propostas para melhorias no cenário esportivo regional, destacando a necessidade de regulamentação da Lei Geral do Esporte. “Firmamos um posicionamento único e contundente na busca da regulamentação da lei, que é justamente receber em termos orçamentários os recursos do governo federal para fomentar o esporte”, disse o presidente da Fesporte (Fundação Catarinense de Esporte), Freibergue do Nascimento.

A destinação dos recursos das apostas esportivas para os fundos nacional e estaduais do esporte, a desburocratização da prestação de contas e o custeio dos deslocamentos das equipes para competições escolares também foram discutidos.

No encerramento do evento, a secretária do Codesul/SC, Vânia Franco, colocou a Secretaria de Articulação Nacional, com sede em Brasília, à disposição, e agradeceu o esforço conjunto entre os secretários do Codesul, o executivo Jader Afonso e Magda Correa do Codesul/MS; Orlando Pessuti, do Paraná; que estiveram presentes, e à secretária do Rio Grande do Sul, Michele Petry, que não conseguiu comparecer porém enviou representantes do estado.