Blocos oficiais dão a largada para o carnaval de rua do Rio de Janeiro

O carnaval já começou nas ruas do Rio de Janeiro. Depois da abertura não oficial no mês passado , neste sábado (1º) começa a folia oficial dos desfiles autorizados pela Prefeitura que contam com o apoio dos serviços públicos.

Na abertura teve apresentação do primeiro mega bloco da temporada, o Carrossel de Emoções, que embalou a multidão ao som de clássicos do funk carioca dos anos 90. O desfile começou às 9h na Avenida Primeiro de Março, no Centro da Cidade, onde a Prefeitura vai concentrar todos os mega blocos, como são chamados aqueles que reúnem mais de 100 mil pessoas.

Mas quem não gosta de multidão, também pode se divertir neste sábado. Ainda no Centro, desfila o Fina Batucada, que tem bateria majoritariamente composta por mulheres. Já em Laranjeiras, na Zona Sul, o dia é um dos blocos mais queridos das famílias cariocas: o Gigantes da Lira, que faz a sua Sorvetada, com os tradicionais bonecos gigantes multicoloridos que encantam a criançada.

E por falar em tradição, a Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária faz o seu cortejo pela região também conhecida como Pequena África, onde nasceu o samba, a partir das 16h. No mesmo horário, começa a Folia Largo do Sapê, em Bento Ribeiro, na Zona Norte, e um pouco mais tarde, às 17h, o bloco Tá Chegando a Hora faz o seu cortejo em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste

Domingo

Outro mega bloco abre a programação deste domingo (2), o Chá da Alice, inspirado no universo fantástico de Alice no País das Maravilhas . Quem vai puxar os foliões, a partir das 8h, também na Rua Primeiro de Março, é a banda Babado Novo, com participações especiais de É o Tchan e Sambay, a primeira roda de samba voltada para o público LGBTQIA+.

Ainda no domingo, o Bloco Okê agita as ruas do Flamengo, na Zona Sul, a partir das 14h e o Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade, faz seu cortejo a partir das 16h, no bairro da Zona Norte.

Programação

Ao todo, o carnaval de rua do Rio de Janeiro terá 482 desfiles oficiais, ao longo de 37 dias de duração. A maior parte dos blocos sai no Centro da cidade, onde serão realizados 128 cortejos, mas há programação em todas as regiões. A festa que começa neste sábado, termina só no dia 9 de março, o primeiro domingo depois do feriado de carnaval.

Este ano, estão previstos nove desfiles de mega blocos. Além dos dois que se apresentam neste fim de semana, também estão programados o estreante SeráQAbre, no próximo domingo (9); o Bloco da Gold, importado de Salvador, com o cantor Leo Santana, no dia 15 de fevereiro; Bloco da Favorita. Ainda em fevereiro, no dia 22, o tradicional Cordão da Bola Preta, como sempre no sábado de carnaval, 1º de março; Fervo da Lud, na terça-feira, 4 de março; Bloco da Anitta, em pleno Dia das Mulheres, 8 de março; e o encerramento, como de costume, será feito pelo Monobloco, no domingo, dia 9 de março.

A lista com todas as atrações do Carnaval de Rua está disponível no aplicativo para celular Blocos do Rio 2025, ou no site oficial que reúne também outras informações sobre a folia.