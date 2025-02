A equipe dos Bombeiros Voluntários foi acionada às 13h50 da tarde deste sábado, 01, para combater um incêndio em um galpão de feno na comunidade de Lajeado do Baixo Azul, no interior de Tenente Portela. Os bombeiros se deslocaram até o local, onde realizaram o combate às chamas e o rescaldo.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.