IMA lança campanha para promover conscientização sobre a balneabilidade

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) lança a campanha Cuidar do mar, começa pelo lar, uma iniciativa com foco na conscientização do público infantil sobre a importância das boas práticas em casa e seu impacto direto no cuidado com o meio ambiente e, consequentemente, na qualidade das águas do Litoral catarinense.

A criação da campanha visa transformar um tema técnico em uma narrativa envolvente e acessível ao público e aposta em uma série animada, protagonizada pelos irmãos Caio e Carol Coral. Eles, junto com a sereia imaginária Catarina, desvendam curiosidades sobre o tratamento da água, compartilhando dicas simples e essenciais para preservar o meio ambiente e garantir a qualidade da água para banho das praias.

Para a presidente do IMA, Sheila Meirelles, a campanha reflete o compromisso da instituição com a educação ambiental e a preservação das praias de Santa Catarina. “Nossa missão é não apenas monitorar e divulgar os dados de balneabilidade, mas também engajar a população na adoção de práticas que garantam um litoral limpo e seguro. Ensinar as crianças é plantar as sementes para um futuro mais sustentável”, pontuou.

Cuidar do mar, começa pelo lar é direcionada ao público infantil, considerando que é na infância que se estabelecem hábitos e valores fundamentais para a formação de cidadãos conscientes, impactando também seus núcleos familiares e sociais.

“É na infância que valores importantes são construídos. Queremos que as crianças cresçam entendendo que cuidar do mar e do meio ambiente começa com atitudes simples em casa e, por meio dessa campanha, desejamos construir um movimento educativo que inspira, informa e transforma hábitos”, comenta o diretor de Controle, Passivos e Qualidade Ambiental, Diego Hemkemeier Silva.

Conceito

Foto: Reprodução/Secom SC

O processo criativo por trás da série envolve o desafio de levar informação de forma clara, acessível e lúdica, transformando o conhecimento em algo atrativo para as crianças. Cada detalhe foi planejado com carinho, desde o design dos personagens até a escolha das mensagens.

“Nossa intenção é que os personagens inspirem as crianças a serem agentes de mudança, ao mesmo tempo que levam essa inspiração para suas famílias através de uma campanha dinâmica que conecta o público de forma interativa e educativa, misturando diversão e conscientização ambiental através de diferentes formatos, plataformas e ações práticas, que transformem conhecimento em engajamento, incentivando a mudança de comportamento de forma leve e atrativa”, ressalta a assessora de Comunicação do IMA, Carolina Carvalho.

Com a campanha, as crianças, que já estão imersas no universo digital, agora podem aprender sobre a importância da preservação das praias com uma linguagem lúdica e acessível no YouTube . Ao mesmo tempo, o Instagram e o Facebook criam conexões estratégicas com os pais, garantindo que a mensagem alcance toda a família.

O primeiro episódio da série Cuidar do Mar, Começa pelo Lar estará disponível no canal oficial do IMA no YouTube a partir do dia 5 de fevereiro e muitos conteúdos exclusivos e educativos serão compartilhados nas redes sociais do instituto, no perfil @imasantacatarina.

Dados sobre balneabilidade

O IMA monitora regularmente a qualidade da água em 238 pontos ao longo da costa catarinense e disponibiliza as informações em relatórios atualizados no site . Essa transparência permite que moradores e turistas consultem a condição das praias antes de aproveitar o local.