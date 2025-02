Prefeitura de Miraguaí alerta sobre golpe por e-mail envolvendo falsa irregularidade no alvará de funcionamento

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

A Prefeitura orienta que, caso alguém receba um e-mail suspeito, não clique em links e não forneça dados pessoais. Em caso de dúvida, os munícipes devem entrar em contato diretamente com a Secretaria de Finanças.

- A Prefeitura de Miraguaí não envia notificações de irregularidade por e-mail, nem solicita pagamentos por este meio. - Não existe um “Departamento de Licenciamento e Obras” na estrutura da administração municipal. O alvará de funcionamento é gerido exclusivamente pela Secretaria de Finanças. - O brasão utilizado no e-mail fraudulento não corresponde ao símbolo oficial do município.

Os golpistas enviam e-mails com o assunto “IRREGULARIDADE NO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO”, tentando induzir os destinatários a clicar em links maliciosos ou fornecer dados pessoais. Diante disso, a administração municipal reforça que:

De acordo com a secretária municipal da Fazenda, Kielin Botton, empresas e munícipes relataram ter recebido mensagens fraudulentas alegando supostas irregularidades no alvará de funcionamento.

A Prefeitura de Miraguaí alerta a população sobre um golpe que está sendo aplicado por e-mail, utilizando indevidamente o nome do município.

