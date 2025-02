Bombeiros Voluntários atendem ocorrência com enxame de abelhas em Miraguaí

Na tarde de domingo, 2, os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados para uma emergência na Escola Visconde de Mauá, localizada na Linha Bonita, interior de Miraguaí.

Um enxame de abelhas atacou algumas pessoas que estavam no local, causando pânico. Com agilidade, a equipe auxiliou as vítimas a se retirarem da área em segurança. Três pessoas foram picadas e precisaram de atendimento médico, sendo encaminhadas pelo SAMU ao hospital.

Os Bombeiros Voluntários reafirmam o compromisso com a comunidade, sempre prontos para atuar em qualquer situação de risco.

Bombeiros Voluntários – A Mão Amiga da Comunidade.