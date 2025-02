Município retoma o auxílio transporte para trabalhadores da Mais Frango

Os trabalhadores da Mais Frango que utilizam transporte coletivo diariamente para se deslocar até o frigorífico em Miraguaí devem se cadastrar na Central do Cidadão. O valor do auxílio será de R$ 90,00 por mês, a ser pago diretamente à empresa prestadora do serviço.

O benefício está disponível para os trabalhadores da Mais Frango que comprovadamente residem em Tenente Portela e utilizam o transporte coletivo para se deslocar até o frigorífico. Amparado pela Lei nº 2.628/2019, que trata do Programa Municipal de Incentivo à Geração de Emprego e Renda, o valor mensal do auxílio é de R$ 90,00 para cada beneficiário. O repasse, que havia sido interrompido no final de 2023 devido ao sinistro que atingiu a empresa, foi retomado com a normalização das atividades da empresa.

A nova regulamentação foi estabelecida pelo Decreto Executivo 20/2025. De acordo com as novas regras, os trabalhadores deverão se cadastrar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que funciona na Central do Cidadão (Rua Luís Carlos Schepp, 142). No local, será necessário preencher um formulário padrão e um termo de responsabilidade.

Além disso, o trabalhador deverá anexar os seguintes documentos:

Cópia do comprovante de residência (não superior a três meses da data de emissão), em nome do trabalhador. Caso o trabalhador não tenha comprovante de residência em seu nome, poderá apresentar autodeclaração de residência.

Cópia da carteira de trabalho.

Contrato ou declaração da Mais Frango para comprovação do vínculo empregatício.

Ao final de cada mês, a empresa responsável pelo transporte enviará à Secretaria de Desenvolvimento Econômico a lista dos passageiros. A Prefeitura, então, repassará o valor de R$ 90,00 para a empresa transportadora referente a cada trabalhador cadastrado no órgão municipal. A nova sistemática entra em vigor a partir de fevereiro. É importante destacar que o cadastro deverá ser feito até o dia 5 de cada mês para que o trabalhador seja contemplado no mesmo mês. Para cadastros feitos após essa data, o benefício será concedido a partir do mês subsequente. Excepcionalmente, neste primeiro mês, o prazo para cadastramento foi prorrogado até o dia 7 de fevereiro.

Para os moradores de Tenente Portela contratados pela JBS de Itapiranga, o sistema de repasse continua o mesmo, com pagamentos realizados a cada seis meses. Os benefícios relativos ao segundo semestre de 2024, solicitados até o dia 24 de janeiro de 2025, serão depositados no próximo mês.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela