Grave acidente na RSC-472 em Tenente Portela resulta em vítima fatal

Um grave acidente de trânsito ocorreu na tarde de domingo, 2, na RSC-472, em Tenente Portela. A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo, nas proximidades do Silo Hanauer.

Leonardo da Rosa Vieira, de 19 anos, foi a vítima fatal do acidente. O jovem estava pilotando uma motocicleta Twister 250, que colidiu com um veículo Honda Civic. O outro homem que estava na motocicleta foi conduzido ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela com escoriações, mas sem risco de morte.

Equipes da Brigada Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local prestando atendimento à ocorrência.

O corpo de Leonardo foi velado até as 5 horas desta segunda-feira (03), na Funerária Zeluz de Três Passos. Após o velório, seu corpo foi transladado para São Borja, onde será sepultado.

Fonte: MB Notícias